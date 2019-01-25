Представитель министерства: В отношении загрязняющих Каспий примут жесткие меры

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "В первый месяц весны истекает срок предупреждения, сделанного министерством экологии и природных ресурсов расположенным в прибрежной полосе объектам, предприятиям и организациям из-за отходов, способствующих загрязнению Каспия. Министерство примет жесткие административно-правовые меры против тех, кто игнорирует предупреждение".

Об этом в заявлении Report сказал директор Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Арастун Гасанов.

По его словам, владельцам предприятий сделано предупреждение об установке современных очистительных сооружений, направлено извещение, даны принудительные указания, исполнение которых обязательно.

А.Гасанов также проинформировал о предстоящих мерах по предотвращению загрязнения моря: "Для охраны экологического состояния Каспия и определения источников загрязнения вдоль прибрежной полосы проводятся мониторинги и исследования".