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По инициативе Лейлы Алиевой в Шуше прошла массовая акция по посадке деревьев

По инициативе Лейлы Алиевой в Шуше прошла массовая акция по посадке деревьев Успешно продолжается проект "Участие молодежи в экологической оценке освобожденных территорий Азербайджана", инициированный вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой.
Экология
14 декабря 2021 г. 10:49
По инициативе Лейлы Алиевой в Шуше прошла массовая акция по посадке деревьев
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Успешно продолжается проект «Участие молодежи в экологической оценке освобожденных территорий Азербайджана», реализуемый по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой

Как сообщили Report в IDEA, 13 декабря юные экологи в Шуше произвели замеры радиационного фона и качества воздуха, а также взяли пробы воды и почвы. Наряду с этим, в рамках акции под девизом «Qarabağı qoru» молодежь посадила деревья.

Отметим, что общественное объединение IDEA, Министерство экологии и природных ресурсов и Фонд молодежи Азербайджана запустили проект оценки экологического состояния освобожденных от оккупации территорий, к которому привлекала молодых экологов. Заявки на участие в проекте поступили от более чем 300 молодых людей, имеющих образование в области естественных наук и работающих в этой области, 60 из них были отобраны на основе интервью.

Наряду с Шушой, молодежь также посетила Джебраильский, Физулинский, Губадлинский, Ходжавендский, Зангиланский и Агдамский районы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Şuşada kütləvi ağacəkmə aksiyası keçirilib

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