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По инициативе Лейлы Алиевой в Балашихе провели экологическую акцию 

По инициативе Лейлы Алиевой в Балашихе провели экологическую акцию  В рамках акции была заложена Аллея Дружбы народов
Экология
29 мая 2021 г. 17:40
По инициативе Лейлы Алиевой в Балашихе провели экологическую акцию 

Активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) по инициативе Лейлы Алиевой провели экологическую акцию в подмосковном городе Балашиха. Как сообщает российское бюро Report, в рамках акции была заложена Аллея Дружбы народов.

В посадке деревьев приняли участие волонтерский корпус АМОР, представители Общественной палаты городского округа и местные жители.

Ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов подчеркнул значимость проведения подобных акций для защиты окружающей среды и решения экологических проблем. Он также рассказал о планах реализации экологических проектов в других городах Московской области и России, куда пригласил присоединиться каждого желающего.

Отметим, что председатель организации Лейла Алиева совместно с руководством АМОР уделяет особое внимание вопросу воспитания ответственности и заботы к природе среди молодёжи.

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