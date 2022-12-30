По инициативе Лейлы Алиевой в Баку стартовал проект по регистрации и нумерации деревьев

20:44

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку стартовал проект по регистрации и нумерации деревьев.

Основная цель проекта, реализуемого при сотрудничестве общественного объединения IDEA, Министерства экологии и природных ресурсов, местных органов исполнительной власти и муниципалитетов, заключается в обеспечении защиты зеленых насаждений, проведении точной инвентаризации, формировании и ведении реестра, усилении общественного контроля.

Как передает Report, при участии Лейлы Алиевой в парке Ататюрка в Наримановском районе города Баку была проведена регистрация первых деревьев в рамках проекта, на стволы были прикреплены номерные бирки.

Регистрация охватит все зеленые насаждения, расположенные на административной территории города, включая парки, придорожные зоны и дворовые кварталы. Работу будут выполнять специально организованные группы путем прикрепления номерных бирок на каждое дерево, сбора объективной информации о каждом дереве и занесении ее в электронную базу данных. Первоначальной территорией проведения регистрации был выбран Наримановский район.

В ходе разработки проекта был изучен опыт некоторых местных административных единиц таких стран, как США, Англия, Германия и Австрия, использована аналогичная методика.

Для регистрации деревьев используется специальное приложение, которое автоматически добавляет GPS-координаты местности, часы и дату, а также другие необходимые идентификационные данные на фотографию, сделанную с помощью этого приложения. Тип деревьев, размеры, возраст, состояние и другие данные будут занесены в централизованную единую систему путем записи в лист учета зеленых насаждений. Нумерация производится методом, который совершенно безвреден для деревьев. Наклейки, прикрепленные к стволу дерева, изготовлены из прочного материала. На них отображается номер дерева и QR-код для ссылки на индивидуальный профиль каждого дерева.

Создается специальный веб-сайт, содержащий сведения о зарегистрированных зеленых насаждениях. На веб-сайте деревья будут запечатлены на карте с изображением каждого из них и всей соответствующей информации.

Как известно, деревья отражают изменение климата, создают условия для сохранения биоразнообразия, дают нам свежий воздух и обеспечивают нашу жизнь. По оценкам, ежегодно люди вырубают около 15 миллиардов деревьев на сельскохозяйственные и иные нужды. К сожалению, в нашей стране также имеют место случаи незаконного уничтожения зеленых насаждений. Для полного и окончательного решения проблемы необходимо проведение последовательных и более строгих мер охраны и контроля.

Следует отметить, что совместными усилиями общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов предпринимаются последовательные меры по сохранению зеленых насаждений, в том числе в целях предотвращения незаконной вырубки и уничтожения деревьев реализуется программа “Нет вырубке деревьев!", “Зеленый марафон”, “От огня к озеленению” и другие проекты по восстановлению и расширению зеленых насаждений.

Партнеры проекта по регистрации и нумерации деревьев в Баку призывают всех поддержать сохранение и приумножение зеленых насаждений, объединиться во имя зеленого будущего нашей природы.