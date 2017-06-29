По инициативе Лейлы Алиевой в Бакинском зоологическом парке начинаются работы по реконструкции

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в функционирующем более 80 лет Бакинском зоологическом парке начинаются реконструкционные и восстановительные работы, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Отметим, что в адрес Лейлы Алиевой, отличающейся своей деятельностью по охране окружающей среды и животных, поступили многочисленные обращения от жителей города в связи с ремонтом Бакинского зоологического парка.

28 июня Лейла Алиева посетила Бакинский зоологический парк и ознакомилась с нынешним положением и предстоящей работой.

В рамках предстоящих ремонтно-созидательных мероприятий предусмотрено расширение территории Зоологического парка, создание здесь комфортных условий для посетителей, улучшение условий содержания животных и сдача в эксплуатацию на территории парка различных развлекательных объектов.

После выполнения работ по реконструкции территория зоопарка увеличится вдвое. С целью создания здесь условий, соответствующих ареалу обитания животных, а также организации комфортных, доставляющих удовольствие условий для жителей и гостей нашего города, в зоопарке будет создана более естественная атмосфера, с учетом требований современного дизайна.

Зоопарк превратится в место для прекрасного отдыха и просвещения лиц с физическими недостатками, а также посетителей всех возрастных групп.

Специалисты с международным опытом проведут для сотрудников зоопарка тренинги. Содержание животных будет осуществляться в соответствии со стандартами EAZA (Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов). Клетки (вольеры) для содержания животных будут подготовлены с учетом потребностей каждого вида животных, их площадь будет расширена. Посетители смогут наблюдать за естественным поведением животных, на основе просветительских табло и материалов смогут получить подробную информацию о различных животных.

Зоопарк превратится для всех целевых групп общества в учебный, исследовательский и консервационный центр, где они могут получать информацию о животных и естественной экосистеме, в частности об уникальной природе Азербайджана. В деятельности зоопарка особое внимание будет уделено осуществлению программ, направленных на повышение знаний у детей и молодежи о природе и ее охране.

Внутри зоопарка для малолетних детей будет также функционировать любимый уголок (pet farm) из домашних животных и дом бабочек. Также предусмотрено строительство специальной карантинной зоны и реабилитационного центра для раненых и больных животных.

Кроме того, с целью повышения эффективности работы Зоологического парка и усовершенствования его связей с общественностью будет создана новая интернет-страница.

Бакинский зоологический парк, который уже более 80 лет служит жителям Баку и гостям нашего города, приглашает каждого, отслеживая в социальных сетях, веб-страницах и печати, поддерживать деятельность зоопарка после работ по реконструкции, а также стать свидетелем его превращения в пространство, где смогут объединиться люди, природа и животные.