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Площадь Леса дружбы в Джебраиле составит около 20 гектаров

Площадь Леса дружбы в Джебраиле составит около 20 гектаров Площадь азербайджано-турецкого Леса дружбы, который будет создан в Джебраильском районе, составит около 20 гектаров.
Экология
21 октября 2022 г. 12:23
Площадь Леса дружбы в Джебраиле составит около 20 гектаров

Площадь азербайджано-турецкого Леса дружбы, который будет создан в Джебраильском районе, составит около 20 гектаров.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, лес будет создан на территории комплекса "Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства", "Умного питомника" и "Леса дружбы": "На 40 гектарах будет высажен лес на террасах. В лесной зоне предпочтение будет отдано саженцам деревьев, кустарников. Проект охватывает в общей сложности 105 гектаров. Из них на 20 гектарах посадят саженцы. Проект будет завершен в первом полугодии 2024 года".

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayıldakı Azərbaycan-Türkiyə Dostluq Meşəsinin sahəsi 20 hektara yaxın olacaq

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