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Пылевой туман продержится на Абшероне до 11 марта

​Пылевой туман продержится на Абшероне до 11 марта

© Report

Результаты мониторинга, проведенного специалистами Национального мониторингового департамента по окружающей среде Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), показали превышение содержания пыли в атмосферном воздухе Баку и Абшеронского полуострова.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, уровень содержания пыли в 3-4 раза превышает санитарные нормы.

Пылевой туман предположительно продержится до 11-го марта.

По мнению специалистов, пылевой туман образовался из-за поднятия пыли в верхние слои атмосферы временами усиливающимся юго-восточным ветром и высокой влажности воздуха. 

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