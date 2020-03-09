​Пылевой туман продержится на Абшероне до 11 марта

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Результаты мониторинга, проведенного специалистами Национального мониторингового департамента по окружающей среде Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), показали превышение содержания пыли в атмосферном воздухе Баку и Абшеронского полуострова.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, уровень содержания пыли в 3-4 раза превышает санитарные нормы.

Пылевой туман предположительно продержится до 11-го марта.

По мнению специалистов, пылевой туман образовался из-за поднятия пыли в верхние слои атмосферы временами усиливающимся юго-восточным ветром и высокой влажности воздуха.