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Озоновая дыра над Антарктикой закрылась

Озоновая дыра над Антарктикой закрылась Озоновая дыра над Антарктикой, достигшая осенью 2020 года самых больших за последние годы размеров, закрылась в конце декабря
Экология
8 января 2021 г. 18:02
Озоновая дыра над Антарктикой закрылась

Озоновая дыра над Антарктикой, достигшая осенью 2020 года самых больших за последние годы размеров, закрылась в конце декабря. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

"Эта озоновая дыра над Антарктикой была одной из самых больших и глубоких, и, безусловно, самой долгоживущей из известных. Она закрылась в конце декабря, что произошло значительно позже, чем обычно", - сказала Нюллис.

ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН, отмечает в своем информационном бюллетене, что в 2020 году озоновая дыра над Антарктикой "быстро росла с середины августа и достигла 20 сентября пиковых значений в 24,8 млн кв. км". Она была "самой продолжительной, одной из самых обширных и глубоких с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад". Это было обусловлено "сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере".

Озоновый слой, расположенный в стратосфере на расстоянии от 10 до 40 км над поверхностью Земли, представляет собой газовую оболочку, которая защищает планету от вредного воздействия исходящего от Солнца ультрафиолетового излучения.

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