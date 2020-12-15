Ожидаются нестабильные погодные условия, снег, гололед

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 3-5 градусов

Днем 16 декабря начиная с западных районов Азербайджана на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, переменные дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть западный ветер, в отдельных местах усилится до 15-20 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 3-5 градусов. В горных районах вероятен гололед на дорогах.

Нестабильные погодные условия продлятся до 18 декабря.