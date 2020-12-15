О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ожидаются нестабильные погодные условия, снег, гололед

Ожидаются нестабильные погодные условия, снег, гололед Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 3-5 градусов
Экология
15 декабря 2020 г. 16:10
Ожидаются нестабильные погодные условия, снег, гололед

Днем 16 декабря начиная с западных районов Азербайджана на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, переменные дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть западный ветер, в отдельных местах усилится до 15-20 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 3-5 градусов. В горных районах вероятен гололед на дорогах.

Нестабильные погодные условия продлятся до 18 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Warning: Weather will be unstable, snow predicted
Версия на азербайджанском языке Hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək, qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq

Новости партнеров

Самое важное

Обнародован полный список доставленных в Баку военнослужащих и гражданских лиц
ФотоОбнародован полный список доставленных в Баку военнослужащих и гражданских лиц
15 декабря 2020 г. 15:15
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
В Агджабеди арестовали директора центральной больницы
В Агджабеди арестовали директора центральной больницы
15 декабря 2020 г. 13:26
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
15 декабря 2020 г. 01:06
Хикмет Гаджиев: Президент считает неприемлемыми односторонние санкции против Турции
Хикмет Гаджиев: Президент считает неприемлемыми односторонние санкции против Турции
15 декабря 2020 г. 00:26
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
14 декабря 2020 г. 18:15
Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров вернулись на родину
Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров вернулись на родину
14 декабря 2020 г. 18:11
Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию
Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию
14 декабря 2020 г. 15:43
Видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района
Видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района
14 декабря 2020 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi