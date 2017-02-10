В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия, пойдет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами прогнозируется слабый туман. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура составит 0-2 градуса мороза, днем 3-5 градусов тепла, в Баку ночью ожидается до 1 градуса мороза, днем 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана возможны осадки, снег и туман. Местами ожидаются интенсивные осадки. Днем в районах возможны кратковременные осадки. Будет преобладать восточный ветер. Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла, в горах ночью ожидается минус 5-10 градусов, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Национальный департамент гидрометеорологии предупреждает, что нестабильные погодные условия на территории страны сохранятся до первой половины 14 февраля. Местами ожидаются дожди и снег, которые могут принять интенсивный характер.

В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.