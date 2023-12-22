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Ожидается ухудшение погоды - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ожидается ухудшение погоды - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 23-го по утро 24-го декабря ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, в отдельных частях полуострова - до 20-25 м/с
Экология
22 декабря 2023 г. 16:00
Ожидается ухудшение погоды - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 23-го по утро 24-го декабря ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, в отдельных частях полуострова - до 20-25 м/с.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В районах Азербайджана днем 23 декабря до утра 25 декабря начиная с северных и западных районов ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах (Газах-Гянджа, Губа-Гусар, Восточный Зангезур) осадки, скорее всего, будут интенсивными.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, иногда до 23-25 м/с, в отдельных местах до 27-32 м/с

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