В Азербайджане ожидается снег, температура понизится на 5-8 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 13 января до вечера 14 января ожидаются осадки, местами мокрый снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 13 января до вечера 14 января ожидаются осадки, местами мокрый снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер с утра 13 до 14 января будет дуть со скоростью 15-20 м/с, временами 23-25 м/с, а утром и днем 13 января местами усилится до 30 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 5-8°, 14-15 января ночью составит 0-3° мороза, днем 0-3° тепла.

В районах Азербайджана, в частности западных 12 января, ожидаются осадки, а с 12 до вечера 15 января в некоторых местами осадки, снег, мокрый снег. В отдельных местах (Нахчыванской АР, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском районах) осадки, вероятно, будут интенсивными.

Будет дуть западный ветер со скоростью 15-20 м/с, 13-14 января местами усилится до 23-25 м/с. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-8°, 14-15 января в низменных районах ночью будет 3-8° мороза, днем 0-4° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 2-7° мороза.

В ночь с 14 на 15 января и утром в некоторых горных и предгорных районах дороги, вероятно, покроются льдом.