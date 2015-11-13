​Ожидаемая в выходные дни в Баку погода будет неблагоприятна для метеочувствительных людей

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Прогнозируемые на 14-15 ноября погодные условия в Азербайджане будут неблагоприятны для метечувствительных людей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Национального департамента гидрометеорологии министерства экологи и природных ресурсов.

14 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, временами возможны осадки. Прогнозируется северо-западный ветер, который ближе к вечеру немного ослабнет.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 765 мм рт. ст., относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана временами прогнозируются осадки, в некоторых восточных районах они приобретут более интенсивный характер, в горных и предгорных районах ожидается мокрый снег и снег. В западных районах в дневные часы осадки постепенно прекратятся. Утром местами возможен туман. Прогнозируется временами усиливающийся умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

14-15 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются колебания атмосферного давления, прогнозируемый на 14 ноября сильный северный ветер 15 ноября сменится на временами усиливающийся южный ветер, что будет неблагоприятно для метеочувствительных людей.