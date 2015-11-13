​Ожидаемая в выходные дни в Баку погода будет неблагоприятна для метеочувствительных людей

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Прогнозируемые на 14-15 ноября погодные условия в Азербайджане будут неблагоприятны для метечувствительных людей.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Национального департамента гидрометеорологии министерства экологи и природных ресурсов.
14 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, временами возможны осадки. Прогнозируется северо-западный ветер, который ближе к вечеру немного ослабнет.
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 755 до 765 мм рт. ст., относительная влажность составит 80-90%.
В районах Азербайджана временами прогнозируются осадки, в некоторых восточных районах они приобретут более интенсивный характер, в горных и предгорных районах ожидается мокрый снег и снег. В западных районах в дневные часы осадки постепенно прекратятся. Утром местами возможен туман. Прогнозируется временами усиливающийся умеренный западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.
14-15 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются колебания атмосферного давления, прогнозируемый на 14 ноября сильный северный ветер 15 ноября сменится на временами усиливающийся южный ветер, что будет неблагоприятно для метеочувствительных людей.
Valeh DadaşovАвтор новости
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