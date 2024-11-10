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От отходов к искусству: В Абшеронском национальном парке проходит выставка изделий ручной работы

От отходов к искусству: В Абшеронском национальном парке проходит выставка изделий ручной работы В Абшеронском национальном парке проходит выставка изделий ручной работы под лозунгом "Забота об окружающей среде".
Экология
10 ноября 2024 г. 12:56
От отходов к искусству: В Абшеронском национальном парке проходит выставка изделий ручной работы

В Абшеронском национальном парке проходит выставка изделий ручной работы под лозунгом "Забота об окружающей среде".

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, на выставке представлены твроческие работы, выполненные из различных отходов, и этно-инсталляции, знаменующих возвращение к природе, а также экологически чистые продукты питания.

Работа молодого скульптора-инсталлятора Эмиля Меджидова "Земной шар, Гобустанская скала, цветок Лотоса" и другие образцы, созданные из отходов, отражают роль молодежи в борьбе с климатическими изменениями, солидарность в заботе об окружающей среде, единство с природой и ответственность общества.

Цель выставки - привлечь внимание к эффективному использованию отходов и климатическим проблемам через визуальную силу искусства.

Выставка, призывающая общественность к борьбе с изменением климата и заботе об окружающей среде, продлится до конца ноября.

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Версия на азербайджанском языке Tullantıdan sənətə: Abşeron Milli Parkında növbəti ekoloji tədbir

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