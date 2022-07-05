НАНА обозначил основные влияющие на колебания уровня Каспия факторы

10:32

Раскрыты основные факторы, вызывающие колебания уровня воды в Каспии.

Как сообщает Report, академик НАНА Фахраддин Гадиров на конференции на тему "Колебания уровня Каспийского моря, прогноз и адаптационные меры в условиях изменения климата" отметил, что к компонентам водного баланса Каспийского моря, сформированного климатическим фактором, относятся речные потоки, впадающие в Каспий, осадки и испарение, грунтовые воды и течения.

Академик также назвал астрономические факторы, климатически и косвенно влияющие на уровень моря. "К этим факторам также относится солнечная активность, приливы и отливы. Среди тектонических причин можно назвать потоки, которые могут возникать на линиях разломов в результате землетрясения, лавовые потоки из-за извержений вулканов на Каспии и колебания дна при взаимодействии плит. К изменению климата и непосредственно к компонентам водного баланса приводят антропогенные факторы".

По словам Ф.Гадирова, потоки грунтовых вод не сильно сказываются на уровне воды.