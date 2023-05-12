Оштрафованы владельцы известных ресторанов Баку

В ходе очередного мониторинга действующих в стране предприятий общественного питания и ресторанов были приняты правовые меры в отношении объектов, загрязняющих воздух выбросами.

В ходе очередного мониторинга действующих в стране предприятий общественного питания и ресторанов были приняты правовые меры в отношении объектов, загрязняющих атмосферу выбросами.

Как сообщили Report в Государственной службе экологической безопасности, в ходе мониторинга и анализа проб воздуха, проведенных с помощью передвижной лаборатории, были выявлены объекты общественного питания, превысившие нормы выбросов отходов в атмосферу, в Баку - Niel, Mega Palace, Qızlar, Qəbələ Xanlar, 1955, Badi Səba, Şam bağı, Mirvari, в Сумгайыте - Xəzinə Palace.

По фактам на уполномоченных представителей объектов был составлен протокол, они были оштрафованы.