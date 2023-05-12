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Оштрафованы владельцы известных ресторанов Баку

Оштрафованы владельцы известных ресторанов Баку В ходе очередного мониторинга действующих в стране предприятий общественного питания и ресторанов были приняты правовые меры в отношении объектов, загрязняющих воздух выбросами.
Экология
12 мая 2023 г. 10:32
Оштрафованы владельцы известных ресторанов Баку

В ходе очередного мониторинга действующих в стране предприятий общественного питания и ресторанов были приняты правовые меры в отношении объектов, загрязняющих атмосферу выбросами.

Как сообщили Report в Государственной службе экологической безопасности, в ходе мониторинга и анализа проб воздуха, проведенных с помощью передвижной лаборатории, были выявлены объекты общественного питания, превысившие нормы выбросов отходов в атмосферу, в Баку - Niel, Mega Palace, Qızlar, Qəbələ Xanlar, 1955, Badi Səba, Şam bağı, Mirvari, в Сумгайыте - Xəzinə Palace.

По фактам на уполномоченных представителей объектов был составлен протокол, они были оштрафованы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHavaya normadan artıq tullantı atan obyektlər cərimələnib - SİYAHI

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