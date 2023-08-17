Оштрафованы владельцы центров отдыха в Товузе и Гёйгёле

Установлено, что центр отдыха Nazlı bulaq в Товузском районе и центр отдыха Göygöl в Гёйгёльском районе сбрасывают в окружающую среду отходы и сточные воды, а сформированные в магазине Ucuzluq в городе Агджебеди отходы сжигаются.

Установлено, что центр отдыха Nazlı bulaq в Товузском районе и центр отдыха Göygöl в Гёйгёльском районе сбрасывают в окружающую среду отходы и сточные воды, а сформированные в магазине Ucuzluq в городе Агджебеди отходы сжигаются.

Как сообщил Report сотрудник Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов, по фактам в отношении арендатора центра отдыха Nazlı bulaq Акифа Магеррамова и владельца центра отдыха Göygöl Мамеда Сулейманова, представителя магазина Ucuzluq Тебриза Исмайлова составлены акты и протоколы, приняты законные меры.

Владельцам всех трех объектов даны принудительные поручения для предотвращения подобных случаев в будущем.