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Оштрафованы владельцы центров отдыха в Товузе и Гёйгёле

Оштрафованы владельцы центров отдыха в Товузе и Гёйгёле Установлено, что центр отдыха Nazlı bulaq в Товузском районе и центр отдыха Göygöl в Гёйгёльском районе сбрасывают в окружающую среду отходы и сточные воды, а сформированные в магазине Ucuzluq в городе Агджебеди отходы сжигаются.
Экология
17 августа 2023 г. 10:57
Оштрафованы владельцы центров отдыха в Товузе и Гёйгёле

Установлено, что центр отдыха Nazlı bulaq в Товузском районе и центр отдыха Göygöl в Гёйгёльском районе сбрасывают в окружающую среду отходы и сточные воды, а сформированные в магазине Ucuzluq в городе Агджебеди отходы сжигаются.

Как сообщил Report сотрудник Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов, по фактам в отношении арендатора центра отдыха Nazlı bulaq Акифа Магеррамова и владельца центра отдыха Göygöl Мамеда Сулейманова, представителя магазина Ucuzluq Тебриза Исмайлова составлены акты и протоколы, приняты законные меры.

Владельцам всех трех объектов даны принудительные поручения для предотвращения подобных случаев в будущем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuz və Göygöldə istirahət mərkəzlərinin sahibləri cərimələnib

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