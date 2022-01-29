Оштрафованы нарушители режима охраны на территории национальных парков

Оштрафованы нарушители режима охраны на территории национальных парков.

Оштрафованы нарушители режима охраны на территории национальных парков.

Как сообщила Report представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова, в ходе контрольных мероприятий, проводимых сотрудниками Акгельского национального парка, был задержан рыболов-браконьер.

"Разбирательство установило, что браконьером является житель города Агджабеди Эльчин Мустафаев. А в ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Шахдагского национального парка, был задержан житель Исмаиллинского района Тарлан Гормугов, нарушивший режим охраны на территории Исмаиллинского отделения национального парка”.

По словам представителя службы, по обоим фактам в отношении нарушителей приняты меры в соответствии с законодательством.