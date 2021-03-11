Оштрафованы лица за охоту в запретное время

В связи с этими фактами в отношении нарушителей были приняты соответствующие меры

В целях предотвращения незаконной охоты сотрудники Государственной службы экологической безопасности провели очередные контрольные мероприятия.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель службы Бахруз Магомедов.

Он отметил, что в ходе рейдов жители города Баку Мирсамед Аббасов, Эльхан Губадов, жители Хачмазского района Эльчин Хагвердиев, Руслан Гахраманов, Мухтар Ширинов, Асиф Мурсалиев, житель Шабранского района Раван Меликов, житель Губадлинского района Омар Мехралиев, жители Сабирабадского района Мирджафар Агаев, Пярвиз Садыгов, Эльман Солтанов, Сархош Зейналов, жители Евлахского района Руслан Джафаров и Эльшад Мехтиев были задержаны за охоту на диких животных в запретное время.

Б.Мамедов отметил, что в связи с этими фактами в отношении нарушителей были приняты соответствующие меры: "На берегу Каспийского моря, в Мингячевирском водохранилище и на участке Главного муганского коллектора, проходящего по территории села Енигышлаг Нефтчалинского района, незаконно ловили рыбу житель города Баку Амираслан Гусейнов, жители Евлахского района Халеддин Алиев, Мансур Мамедов и житель Нефтчалинского района Фуад Хазиев, в отношении задержанных были составлены протоколы".