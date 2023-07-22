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Оштрафованы лица, незаконно вырубившие деревья в Лянкяране и Исмаиллы

Оштрафованы лица, незаконно вырубившие деревья в Лянкяране и Исмаиллы Установлен факт незаконной вырубки деревьев в Лянкяране и Исмаиллы.
Экология
22 июля 2023 г. 10:34
Оштрафованы лица, незаконно вырубившие деревья в Лянкяране и Исмаиллы

Установлен факт незаконной вырубки деревьев в Лянкяране и Исмаиллы.

Как сообщил Report сотрудник Государственной службы экологической безопасности Бахруз Махамедов, в ходе расследования было установлено, что деревья были спилены гражданами Вугаром Рагимовым на аллее Ази Асланова в городе Лянкяран и Тахиром Османовым на улице Натаван 23 в городе Исмаиллы.

По фактам составлены акты, в отношении жителя Лянкяранского района В.Рагимова составлен протокол и приняты меры правового воздействия.

В Генеральную прокуратуру направлены собранные документы для дачи правовой оценки факту ущерба зеленым насаждениям в Исмаиллы.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəran və İsmayıllıda ağacları qanunsuz kəsən şəxslər cərimələnib

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