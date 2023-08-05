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Оштрафованы лица, незаконно перевозящие песок с морского побережья в Хызы и речного - в Шеки 

Оштрафованы лица, незаконно перевозящие песок с морского побережья в Хызы и речного - в Шеки  Оштрафованы лица, незаконно перевозящие песок с морского побережья в Хызы и речного - в Шеки.
Экология
5 августа 2023 г. 11:14
Оштрафованы лица, незаконно перевозящие песок с морского побережья в Хызы и речного - в Шеки 

Оштрафованы лица, незаконно перевозящие песок с морского побережья в Хызы и речного - в Шеки.

Об этом Report сообщил официальный представитель Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов.

По его словам, сотрудники Госслужбы выявили факты незаконной перевозки песка с побережья Каспийского моря поселка Яшма Хызинского района и участка реки Шин, протекающей по территории Шекинского района: "В ходе расследования было установлено, что песок в Хызинском районе добывался экскаватором без государственного номерного знака и перевозился на грузовике марки “Shacman” с государственным номером 77-EL-684 под управлением Фуада Атабаева, а в Шекинском районе перевозился с помощью тяжелой техники Вусалом Гаразаде. В связи с фактами в отношении виновных лиц составлены акты, протоколы и приняты соответствующие законодательные меры".

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Версия на азербайджанском языке ФотоXızıda dəniz sahilindən, Şəkidə çaydan qanunsuz qum daşıyan şəxslər cərimələnib

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