Оштрафованы лица, незаконно перевозящие песок с морского побережья в Хызы и речного - в Шеки

Оштрафованы лица, незаконно перевозящие песок с морского побережья в Хызы и речного - в Шеки.

Оштрафованы лица, незаконно перевозящие песок с морского побережья в Хызы и речного - в Шеки.

Об этом Report сообщил официальный представитель Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов.

По его словам, сотрудники Госслужбы выявили факты незаконной перевозки песка с побережья Каспийского моря поселка Яшма Хызинского района и участка реки Шин, протекающей по территории Шекинского района: "В ходе расследования было установлено, что песок в Хызинском районе добывался экскаватором без государственного номерного знака и перевозился на грузовике марки “Shacman” с государственным номером 77-EL-684 под управлением Фуада Атабаева, а в Шекинском районе перевозился с помощью тяжелой техники Вусалом Гаразаде. В связи с фактами в отношении виновных лиц составлены акты, протоколы и приняты соответствующие законодательные меры".