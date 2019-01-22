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    Оштрафованы арабы, занимавшиеся незаконной охотой в Имишли

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов задержали иностранцев, занимавшихся незаконной охотой близ имишлинского села Халфали. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, имена браконьеров были установлены. 

    Это - граждане ОАЭ Сухаил Али Обаид Дхахер Алмухаррами и Мубарак Мохаммад Салем Балмур Аламери. 

    По факту составлены акт, протокол, в общей сложности браконьеры оштрафованы на 4330 манатов. 

    Они охотились на стрепетов, занесенных в "Красную книгу". Птицы конфискованы у браконьеров и выпущены на волю. 

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