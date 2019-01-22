Оштрафованы арабы, занимавшиеся незаконной охотой в Имишли

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов задержали иностранцев, занимавшихся незаконной охотой близ имишлинского села Халфали.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, имена браконьеров были установлены.

Это - граждане ОАЭ Сухаил Али Обаид Дхахер Алмухаррами и Мубарак Мохаммад Салем Балмур Аламери.

По факту составлены акт, протокол, в общей сложности браконьеры оштрафованы на 4330 манатов.

Они охотились на стрепетов, занесенных в "Красную книгу". Птицы конфискованы у браконьеров и выпущены на волю.