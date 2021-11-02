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Оштрафован торговец осетрами

Оштрафован торговец осетрами В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Сиязаньского районного отдела полиции на рыбном рынке в городе Сиязань, выявлен факт торговли осетрами.
Экология
2 ноября 2021 г. 16:52
Оштрафован торговец осетрами

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Сиязаньского районного отдела полиции на рыбном рынке в городе Сиязань, выявлен факт торговли осетрами.

Об этом Report сообщил начальник службы Хикмет Ализаде.

Он отметил, что в отношении жителя города Кянана Аскерова, торгующего запрещенными законом к вылову осетрами, составлен акт, приняты законные меры.

По словам Х.Ализаде, продолжаются мониторинги для предотвращения незаконной ловли и торговли рыбами.

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