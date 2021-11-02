Оштрафован торговец осетрами

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Сиязаньского районного отдела полиции на рыбном рынке в городе Сиязань, выявлен факт торговли осетрами.
Об этом Report сообщил начальник службы Хикмет Ализаде.
Он отметил, что в отношении жителя города Кянана Аскерова, торгующего запрещенными законом к вылову осетрами, составлен акт, приняты законные меры.
По словам Х.Ализаде, продолжаются мониторинги для предотвращения незаконной ловли и торговли рыбами.