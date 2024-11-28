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ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата

ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата Две трети городов, расположенных в Африке, подвергаются рискам, вызванным изменением климата.
Экология
28 ноября 2024 г. 04:14
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата

Две трети городов, расположенных в Африке, подвергаются рискам, вызванным изменением климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель департамента Африки, Европы и Ближнего Востока в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Артур Минсат.

Он выступал на 16-м международном дискуссионном форуме MEDays, который проходит в Танжере под патронажем короля Марокко Мухаммеда VI.

"Население Африки увеличится с 1,5 млрд до 2,5 млрд к 2050 году. То есть на континент к этому времени будет приходиться 85% глобального демографического роста", - отметил Минсат.

Сейчас, продолжал он, в Африке наблюдается рост крупных городов с населением более 10 млн человек. "Две трети африканских городов подвергаются чрезвычайным рискам уязвимости, связанным с изменением климата", - добавил эксперт ОЭСР.

Он указал на важность развития в Африке умных городов, задачей которых станет "привлечение и удержание жителей и предприятий, не вызывая при этом последствий перегрузки на экономическом и социальном уровне".

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