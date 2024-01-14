Осадки в Азербайджане постепенно прекратятся к утру 15 января

На территории Азербайджана 15 января осадки не ожидаются.

На территории Азербайджана 15 января осадки не ожидаются.

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

"Как и прогнозировалось ранее, на территории республики наблюдаются осадки, местами выпал снег. В связи с морозной погодой в ночные и утренние часы 14, 15 и 16 января на некоторых автомагистралях республики возможен гололед, в частности, в горных и предгорных районах. Ожидается, что к утру 15 января осадки постепенно прекратятся, а в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах 15 января осадки не прогнозируются", - отметила Г.Мамедова.