Осадки в Азербайджане постепенно прекратятся к утру 15 января

На территории Азербайджана 15 января осадки не ожидаются.
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"Как и прогнозировалось ранее, на территории республики наблюдаются осадки, местами выпал снег. В связи с морозной погодой в ночные и утренние часы 14, 15 и 16 января на некоторых автомагистралях республики возможен гололед, в частности, в горных и предгорных районах. Ожидается, что к утру 15 января осадки постепенно прекратятся, а в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах 15 января осадки не прогнозируются", - отметила Г.Мамедова.