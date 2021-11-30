Опубликован прогноз погоды на первый день декабря

13:32

В Баку и на Абшеронском полуострове 1 декабря ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером местами вероятны осадки.

Усиливающийся юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 8-11°, днем 15-20° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление повысится с 749 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, резкие колебания атмосферного давления на Абшеронском полуострове в основном неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в течение дня ожидается сильный дождь, местами интенсивный, в горных и предгорных районах возможен снег. Ночью и утром туман. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 8-13° тепла.