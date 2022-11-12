ООН заявила, что миру требуется триллион долларов для борьбы с изменениями климата

Мировому сообществу необходим один триллион долларов США для успешного противодействия негативным последствиям изменения климата.
"Согласно последним исследованиям в области изменений климата, - отметил Мухиддин, - миру нужен триллион долларов, чтобы справляться с последствиями климатических изменений". Он добавил, что "предложенные ранее $100 млрд на эти цели составляют лишь 10% от потребностей, прежде всего развивающихся государств".
В среду Мухиддин сообщил делегатам СОР-27, что "обещания, данные в 2009 году на Конференции ООН по климату в Копенгагене о выделении финансов развивающимся странам в общем объеме $100 млрд на настоящий момент выполнили только несколько стран". При этом, по его словам, "80% финансирования программ в области климата в развивающихся странах покрывается бюджетами самих государств, а 60% - за счет их же долга".
Спецпосланник ООН указал, что помимо выполнения программ по трем главным направлениям - смягчения последствий изменения климата, адаптации к изменениям и инициативы по возмещению потерь и ущерба - выдвинутая в ходе Конференции в Шарм-эш-Шейхе генсеком ООН Антониу Гутеррешем инициатива раннего предупреждения стихийных бедствий в наиболее уязвимых регионах мира "потребует огромного финансирования".
Мухиддин также указал на необходимость образовательных курсов, так как, по его словам, "более половины населения Земли не осознают опасность изменений климата".