ООН заявила, что миру требуется триллион долларов для борьбы с изменениями климата

Мировому сообществу необходим один триллион долларов США для успешного противодействия негативным последствиям изменения климата.

Мировому сообществу необходим один триллион долларов США для успешного противодействия негативным последствиям изменения климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел специальный посланник ООН по финансированию Повестки в области устойчивого развития до 2030 года Мухаммед Мухиддин, выступая на в субботу на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27).

"Согласно последним исследованиям в области изменений климата, - отметил Мухиддин, - миру нужен триллион долларов, чтобы справляться с последствиями климатических изменений". Он добавил, что "предложенные ранее $100 млрд на эти цели составляют лишь 10% от потребностей, прежде всего развивающихся государств".

В среду Мухиддин сообщил делегатам СОР-27, что "обещания, данные в 2009 году на Конференции ООН по климату в Копенгагене о выделении финансов развивающимся странам в общем объеме $100 млрд на настоящий момент выполнили только несколько стран". При этом, по его словам, "80% финансирования программ в области климата в развивающихся странах покрывается бюджетами самих государств, а 60% - за счет их же долга".

Спецпосланник ООН указал, что помимо выполнения программ по трем главным направлениям - смягчения последствий изменения климата, адаптации к изменениям и инициативы по возмещению потерь и ущерба - выдвинутая в ходе Конференции в Шарм-эш-Шейхе генсеком ООН Антониу Гутеррешем инициатива раннего предупреждения стихийных бедствий в наиболее уязвимых регионах мира "потребует огромного финансирования".

Мухиддин также указал на необходимость образовательных курсов, так как, по его словам, "более половины населения Земли не осознают опасность изменений климата".