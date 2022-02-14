ООН: Текущее потепление считается самым сильным за последние 200 тыс. лет

Наблюдаемое сегодня глобальное потепление является сильнейшим за последние 200 тыс. лет.

Наблюдаемое сегодня глобальное потепление является сильнейшим за последние 200 тыс. лет.

Как передает Report, об этом заявил генсек Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По его словам, события последних 100 лет уникальны. "Мы стали использовать ископаемые ресурсы планеты - нефть и газ, что привело к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, а это парниковые газы, которые повышают температуру нижних слоев атмосферы. Такого сильного потепления не было уже 200 тыс. лет. И есть очень четкие научные доказательства, что это было бы невозможно без интенсивного сжигания угля, нефти и газа", - пояснил Таалас.

При этом он призвал не путать погодные колебания и климатические изменения. "Погодные колебания происходят из года в год, изо дня в день, каждую неделю. Мы видим аномалии погоды: иногда в каком-нибудь регионе выдается очень холодный сезон по сравнению с предыдущим годом или иногда гораздо более теплый, чем в прошлом году. Но мы должны смотреть на глобальные и региональные статистические данные", - уточнил генсек ВМО, обратив внимание также на природные колебания, как природный феномен Эль-Ниньо.