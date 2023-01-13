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ООН сообщила, что 2022 год вошел в пятерку самых теплых в истории

ООН сообщила, что 2022 год вошел в пятерку самых теплых в истории Последние 8 лет стали самыми теплыми в истории наблюдения за погодой.
Экология
13 января 2023 г. 04:51
ООН сообщила, что 2022 год вошел в пятерку самых теплых в истории

Последние 8 лет стали самыми теплыми в истории наблюдения за погодой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

"Средняя глобальная температура в 2022 году была примерно на 1,15 градуса выше доиндустриального (1850-1900) уровня. Согласно всем данным, собранным ВМО, 2022 год стал восьмым годом подряд, начиная с 2015 года, когда годовые глобальные температуры были выше доиндустриального уровня по крайней мере на 1 градус. Годы с 2015 по 2022 являются восемью самыми теплыми за всю историю наблюдений", - говорится в документе.

Согласно статистике ВМО, начиная с 1980-х годов, каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего. Самыми теплыми годами были 2016, 2019 и 2020. Прошедший 2022 года занимает, в зависимости от используемой методики, 5 или 6 место среди самых теплых годов в истории.

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