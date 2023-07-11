ООН: прошедшая неделя стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений

На прошедшей неделе зафиксирована рекордно высокая температура воздуха во всем мире.

На прошедшей неделе зафиксирована рекордно высокая температура воздуха во всем мире.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО, специализированное учреждение ООН).

"По предварительным данным, в мире зафиксировали самую жаркую неделю за всю историю наблюдений. Она последовала за самым жарким июнем за всю историю с беспрецедентной температурой поверхности моря и рекордно маленькой площадью антарктического морского льда", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ВМО.

Согласно предварительным данным, средняя глобальная температура 7 июля составила 17,24 градусов по Цельсию. Это на 0,3 градуса по Цельсию выше предыдущего рекорда, установленного 16 августа 2016 года, в тот год Эль-Ниньо (природный феномен, сильно влияющий на климат в ряде мировых регионов - ред.) был особо активен. Данные повторного анализа пока не получили подтверждения.

По данным директора отдела климатической информации ВМО Кристофера Хьюитта, ожидается, что Эль-Ниньо "еще больше подпитает жару как на суше, так и в океанах и приведет к более экстремальным температурам и морским тепловым волнам".