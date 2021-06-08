ООН: Потепление климата на Земле не остановилось

Непривычно холодная погода, стоявшая в Европе весной нынешнего года, отнюдь не означает, что потепление климата Земли прекратилось.

Непривычно холодная погода, стоявшая в Европе весной нынешнего года, отнюдь не означает, что потепление климата Земли прекратилось.

Как передает Report, с такими пояснениями выступила во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Тот факт, что в этом году был относительно холодный старт по стандартам последнего времени, не означает паузы в изменении климата", - заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис.

"В Европе была самая холодная весна с 2013 года со средней температурой с марта по май на 0,49 градуса Цельсия ниже средних показателей за 1991-2020 годы", - отметила она, сославшись на данные европейской программы спутникового мониторинга Copernicus. Вместе с тем глобальная температура в мае была на 0,26 градуса выше средних значений. Нюллис констатировала, что теплее обычного было в Африке, на Ближнем Востоке, на севере и западе России.

Она напомнила, что "ключевым драйвером изменения климата выступает двуокись углерода, являющаяся результатом человеческой деятельности".

Из-за крайне большой продолжительности "жизни" СО2 в атмосфере будущие поколения жителей Земли будут испытывать на себе изменение климата. "Это означает увеличение температуры, более экстремальный характер погоды, таяние льда, повышение уровня морей и рост температуры океанов", - заключила официальный представитель ВМО.