ООН готова содействовать Азербайджану в создании зоны "чистых нулевых выбросов"

Организация объединенных наций (ООН) готова содействовать Азербайджану в создании зоны "чистых нулевых выбросов" на освобожденных территориях.

Организация объединенных наций (ООН) готова содействовать Азербайджану в создании зоны "чистых нулевых выбросов" на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила в ходе мероприятия на тему "Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

Она отметила, что самый первый диалог по Целям устойчивого развития (ЦУР) ООН направлен на зеленую трансформацию в Азербайджане.

Резидент-координатор ООН напомнила, что 6 ноября в Шарм-эль-Шейхе открывается Конференция по изменению климата (COP27).

"Азербайджан определил чистую окружающую среду, как одну из основных своих целей. На конференции COP 26 в Глазго в прошлом году Азербайджан также выразил желание достичь создания зоны "чистых нулевых выбросов" на освобожденных территориях. ООН нацелен работать с Азербайджаном в этой связи, чтобы посодействовать стране в достижении этих целей", заявила Владанка Андреева.