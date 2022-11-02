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ООН готова содействовать Азербайджану в создании  зоны "чистых нулевых выбросов"

ООН готова содействовать Азербайджану в создании  зоны "чистых нулевых выбросов" Организация объединенных наций (ООН) готова содействовать Азербайджану в создании зоны "чистых нулевых выбросов" на освобожденных территориях.
Экология
2 ноября 2022 г. 10:55
ООН готова содействовать Азербайджану в создании  зоны чистых нулевых выбросов

Организация объединенных наций (ООН) готова содействовать Азербайджану в создании зоны "чистых нулевых выбросов" на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила в ходе мероприятия на тему "Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

Она отметила, что самый первый диалог по Целям устойчивого развития (ЦУР) ООН направлен на зеленую трансформацию в Азербайджане.

Резидент-координатор ООН напомнила, что 6 ноября в Шарм-эль-Шейхе открывается Конференция по изменению климата (COP27).

"Азербайджан определил чистую окружающую среду, как одну из основных своих целей. На конференции COP 26 в Глазго в прошлом году Азербайджан также выразил желание достичь создания зоны "чистых нулевых выбросов" на освобожденных территориях. ООН нацелен работать с Азербайджаном в этой связи, чтобы посодействовать стране в достижении этих целей", заявила Владанка Андреева.

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Версия на азербайджанском языке BMT “xalis sıfır emissiya” zonasının yaradılmasında Azərbaycana kömək etməyə hazırdır
Версия на английском языке UN ready to assist Azerbaijan in creating ‘net zero emissions’ zone

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