Омбудсмен: Широкое применение "зеленых" технологий актуализирует вопрос защиты интеллектуальных прав

По мере расширения применения "зеленых" технологий вопрос защиты прав интеллектуальной собственности становится все более актуальным.
Как сообщает Report, об этом сказала омбудсмен Сабина Алиева на круглом столе "Интеллектуальная собственность и инновации во имя зеленого будущего (на пути к COP29)".
"Для стимулирования инноваций, связанных с развитием экологически чистых технологий, необходимо упростить процедуры для получения прав на интеллектуальную собственность и ускорить процессы лицензирования. Особенно эффективным может быть применение налоговых льгот, а также другой финансовой поддержки компаниям, инвестирующим в "зеленые" технологии и исследования в этой сфере", - сказала она.
По ее словам, для достижения поставленных целей также необходимы постоянные просветительские мероприятия.