Около 50 дельфинов-гринд выбросились на отмель в Новой Зеландии

Животным оказывают помощь около 65 добровольцев, они намерены отправить гриндов в воду во время прилива

По меньшей мере 49 черных дельфинов-гринд выбросились на берег в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии, девять из них погибли.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на странице министерства охраны окружающей среды страны на Facebook.

Отмечается, что 40 дельфинов выжили. Животным оказывают помощь около 65 добровольцев, они намерены отправить гриндов в воду во время прилива.

Киты и дельфины часто выбрасываются на берег. Как правило, если один дельфинов-гринд выбрасывается на берег, другие стремятся ему помочь.