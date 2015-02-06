Минэкологии Азербайджана: В этом году активизация оползневых зон неизбежна

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Результаты проведенных в январе мониторингов показали активизацию оползневых зон в южном регионе Азербайджана, в основном, на горных территориях. Так, наибольшая активность наблюдается в оползневых зонах Лянкярана, Лерика и Асландюза". Об этом заявил Report начальник партии по изучению экзогенных геологических процессов экспедиции комплексной гидрогеологии и инженерной геологии министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Садиг Амирасланов.

По его словам, в других регионах республики, в том числе, зоне Агсуинского перевала, на 106-111 км автотрассы Баку-Шемаха также отмечена активизация оползневых зон: "Также на 36-км автотрассы Губа-Хыналыг наблюдается частичная активизация. В зоне Малого Кавказа особых изменений нет, ситуация остается стабильной. Оползневые зоны Абшеронского полуострова также остаются стабильными. Однако Зыхская оползневая зона остается одной из самых опасных на Абшеронском полуострове. На этой территории в течение месяца наблюдается частичная активизация. Так, наблюдаются трещины в расположенных на оползневой массе домах, и разломы в земле".

Официальный представитель министерства отметил, что на активизацию оползневых зон влияют техногенные факторы, оползни также активизируются осенью и зимой в периоды интенсивных осадков.

С.Амирасланов также отметил, что наибольшая активность оползневых зон наблюдалась в 2013 году: "В прошлом году отмечено относительное снижение активности. Это связано с климатическими условиями, то есть с низкой интенсивностью осадков. Если учесть большое количество атмосферных осадков в 2015 году, активизация оползневых зон неизбежна".