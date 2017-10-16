Один из институтов НАНА обвинил другой

© Report

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "Предоставление Институтом географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) информации о геомагнитной буре совершенно неуместно".

Как сообщает Report, об этом заявил замдиректора по научной работе Шамахинской астрофизической обcерватории НАНА Эльчин Бабаев.

По его словам, вопрос касательно космического воздуха является исключительно астрофизическим процессом: "В целом, прогнозы, даваемые на более чем 3 дня, часто не оправдываются. Поэтому, лучше, если каждый будет заниматься своей работой".