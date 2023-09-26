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Объявлены условия возобновления работы завода в Сёюдлю

Объявлены условия возобновления работы завода в Сёюдлю Поэтапное возобновление деятельности завода “Азербайджанской международной горнодобывающей компании” может быть обеспечено после разработки и представления графика выполнения работ по реконструкции, модернизации и согласования с соответствующими государст
Экология
26 сентября 2023 г. 16:13
Объявлены условия возобновления работы завода в Сёюдлю

Поэтапное возобновление деятельности завода “Азербайджанской международной горнодобывающей компании” может быть обеспечено после разработки и представления графика выполнения работ по реконструкции, модернизации и согласования с соответствующими государственными структурами.

Как сообщает Report, об этом сказано на заседании Комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Сёюдлю Гедабекского района.

Премьер-министр Али Асадов дал поручения по проведению Комиссией в ближайшие дни встречи с жителями Гедабека, сел Сёюдлю, Йеникенд, Арыхдам и жилого массива Гумлу и решению беспокоящих население вопросов. В этой встрече примут участие также представители неправительственных организаций и средств массовой информации

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Версия на английском языке Conditions for restarting Soyudlu plant revealed
Версия на азербайджанском языке Söyüdlüdəki zavodun fəaliyyətini bərpa etməsinin şərtləri açıqlanıb

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