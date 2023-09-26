Объявлены условия возобновления работы завода в Сёюдлю

Поэтапное возобновление деятельности завода “Азербайджанской международной горнодобывающей компании” может быть обеспечено после разработки и представления графика выполнения работ по реконструкции, модернизации и согласования с соответствующими государст

Поэтапное возобновление деятельности завода “Азербайджанской международной горнодобывающей компании” может быть обеспечено после разработки и представления графика выполнения работ по реконструкции, модернизации и согласования с соответствующими государственными структурами.

Как сообщает Report, об этом сказано на заседании Комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Сёюдлю Гедабекского района.

Премьер-министр Али Асадов дал поручения по проведению Комиссией в ближайшие дни встречи с жителями Гедабека, сел Сёюдлю, Йеникенд, Арыхдам и жилого массива Гумлу и решению беспокоящих население вопросов. В этой встрече примут участие также представители неправительственных организаций и средств массовой информации