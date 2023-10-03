Названы наиболее пожароопасные районы Азербайджана

В жаркий сезон этого года наиболее пожароопасные территории зарегистрированы в Нахчыванской АР и Гянджа-Газахском районе.

В жаркий сезон этого года наиболее пожароопасными были территории в Нахчыванской АР и Гянджа-Газахском районе.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, отмечается, что в некоторых территориях Губа-Хачмазского, Балакян-Шекинского, Горно-Ширванского, Лянкаран-Астаринского районов пожароопасность также достигла очень высокого уровня. Однако, по причине нестабильной и дождливой погоды в некоторые дни пожарный индекс был обнулен, поскольку риск возгорания сократился.

Гидрометеорологическая служба с помощью математических методов рассчитала индекс пожарной опасности на основе данных метеонаблюдений в мае-сентябре этого года. Это было сделано для защиты лесной полосы от опасности пожаров, а также чтобы призвать людей к более осторожному поведению в пожароопасных регионах.