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Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане

Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане Объявлены фактические и ожидаемые погодные условия в Азербайджане.
Экология
12 января 2023 г. 11:07
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане

Объявлены фактические и ожидаемые погодные условия в Азербайджане.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, минимальная температура воздуха в Баку была на 5,3° ниже климатической нормы.

"Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 1° мороза, в Нахчыванской АР и горных районах – 8-13° мороза, в низменных районах – до 2° мороза. 12 января со второй половины дня, начиная с западных районов страны, осадки постепенно прекратятся. К концу недели температура воздуха постепенно вырастет на 4-6 градусов", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda müşahidə olunan faktiki və gözlənilən hava açıqlanıb

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