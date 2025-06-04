Объявлена фактическая гидрологическая ситуация на реках

Объявлена фактическая гидрологическая ситуация на реках

Объявлена фактическая гидрологическая ситуация на реках.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

По состоянию на 9:00 4 июня, в реке Эйричай, протекающей по территории Большого Кавказа, уровень воды составил 83 см, в Гарасучае - 11 см, в Гудиялчае - 9 см, в Вельвелечае - 4 см, в Зеямчае, протекающей по территории Малого Кавказа - 7 см.

Кроме того, в Курекчае и Генджечае зафиксирован подъем на 3 см, в Гуручае, протекающем из Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов - на 5 см, в Хекеричае - на 4 см, в Тутгунчае - на 2 см, в нижнем течении реки Кура в Кура-Сурра - на 15 см, а в Кура-Евлах - на 2 см.