Объявлена фактическая гидрологическая ситуация на реках.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
По состоянию на 9:00 4 июня, в реке Эйричай, протекающей по территории Большого Кавказа, уровень воды составил 83 см, в Гарасучае - 11 см, в Гудиялчае - 9 см, в Вельвелечае - 4 см, в Зеямчае, протекающей по территории Малого Кавказа - 7 см.
Кроме того, в Курекчае и Генджечае зафиксирован подъем на 3 см, в Гуручае, протекающем из Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов - на 5 см, в Хекеричае - на 4 см, в Тутгунчае - на 2 см, в нижнем течении реки Кура в Кура-Сурра - на 15 см, а в Кура-Евлах - на 2 см.