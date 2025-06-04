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Объявлена фактическая гидрологическая ситуация на реках

Объявлена фактическая гидрологическая ситуация на реках Объявлена фактическая гидрологическая ситуация на реках
Экология
4 июня 2025 г. 09:28
Объявлена фактическая гидрологическая ситуация на реках

Объявлена фактическая гидрологическая ситуация на реках.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

По состоянию на 9:00 4 июня, в реке Эйричай, протекающей по территории Большого Кавказа, уровень воды составил 83 см, в Гарасучае - 11 см, в Гудиялчае - 9 см, в Вельвелечае - 4 см, в Зеямчае, протекающей по территории Малого Кавказа - 7 см.

Кроме того, в Курекчае и Генджечае зафиксирован подъем на 3 см, в Гуручае, протекающем из Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов - на 5 см, в Хекеричае - на 4 см, в Тутгунчае - на 2 см, в нижнем течении реки Кура в Кура-Сурра - на 15 см, а в Кура-Евлах - на 2 см.

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Версия на азербайджанском языке Əyriçayda suyun səviyyəsi 83 sm artıb

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