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Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 10 декабря.
Экология
9 декабря 2022 г. 13:00
Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 10 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами ожидаются осадки. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 5-8° тепла, в Баку ночью составит 3-5°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах вероятны переменные осадки. Временами вероятен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 2-6° тепла, днем 6-10° тепла, ночью в горах 5-10°, днем 0-5° мороза.

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