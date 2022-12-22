Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлена погода в Азербайджане на 23 декабря.

Объявлена погода в Азербайджане на 23 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью на отдельных территориях возможны осадки. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 4-7° тепла, днем 8-11° тепла, ночью в Баку 5-7° тепла, днем 9-11 ° тепла. Атмосферное давление составит 768 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Погода в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны осадки. На отдельных территориях возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1°мороза до 4° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем 0-5 ° мороза.