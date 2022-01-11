О нас
Report Georgia
Аудио новости

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, без осадков
Экология
11 января 2022 г. 13:14
Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, без осадков.

Как сообщает Report, по данным Национальной гидрометеорологической службы, ночью и утром местами будет туман и моросящий дождь.

Северо-западный ветер днем сменится южным. Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем-7-9° тепла, в Баку ночью-3-5° тепла, днем-7-9° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана 12 января в основном без осадков. Однако вечером в некоторых западных районах ожидается дождь, а в горных районах снег. Ночью и утром будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow announced
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Экслюзивные новости

Горнолыжник сборной Азербайджана: Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
ФотоГорнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
10 января 2022 г. 15:10
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
10 января 2022 г. 14:04
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
6 января 2022 г. 14:08
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi