Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, без осадков.

Как сообщает Report, по данным Национальной гидрометеорологической службы, ночью и утром местами будет туман и моросящий дождь.

Северо-западный ветер днем сменится южным. Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем-7-9° тепла, в Баку ночью-3-5° тепла, днем-7-9° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана 12 января в основном без осадков. Однако вечером в некоторых западных районах ожидается дождь, а в горных районах снег. Ночью и утром будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.