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Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды на завтра 20 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Южный ветер вечером сменится северо-западным.
Экология
19 июля 2023 г. 13:09
Объявлен прогноз погоды на завтра

20 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Южный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем-29-34° тепла, сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Погода в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Утром в некоторых горных районах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 17-22° тепла , днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 16-21 ° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 20
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