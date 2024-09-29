Объявлен прогноз погоды на завтра

30 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

30 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможен слабый туман. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 13-16° тепла, днем 23-27° тепла. Атмосферное давление снизится с 766 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана погода также будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен кратковременный туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 8-13° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 4-8° тепла, днем 12-16° тепла.