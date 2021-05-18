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Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды на завтра Атмосферное давление ниже нормы 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 40-45%
Экология
18 мая 2021 г. 13:06
Объявлен прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, будет дуть северный ветер с порывами до 8-13 м/с, днем сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 40-45%.

19 мая погода в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Утром местами туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 15-20, днем 30-35, в горах ночью 7-12, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, днем на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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