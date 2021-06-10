О нас
Report Georgia
Аудио новости

Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
10 июня 2021 г. 13:41
Объявлен прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.

На абшеронских пляжах будет дуть умеренный северный ветер, в дневное время усилится. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 21-22 градуса, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 22-23 градуса.

11 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град. Будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 28-33, в горах ночью 8-13, днем 14-19 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlandı

Экслюзивные новости

ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоЛюбимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
9 июня 2021 г. 14:21
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 11:12
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28
Каучуковая девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
Фото"Каучуковая" девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
8 июня 2021 г. 17:46
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi