Объявлен прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.

На абшеронских пляжах будет дуть умеренный северный ветер, в дневное время усилится. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 21-22 градуса, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 22-23 градуса.

11 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град. Будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 28-33, в горах ночью 8-13, днем 14-19 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.