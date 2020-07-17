Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ветер южный

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 18 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70 процентов, днем 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.

18 июля в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, осадки, град. Западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 22-27, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 18-19 июля на Абшеронском полуострове ожидается слабый южный ветер и жаркая погода в дневные часы, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.