Объявлен прогноз погоды на завтра

8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 18-20°, днем 25-28° тепла. В Баку ночью 18-20°, днем 26-28° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и временами дожди. Днем в большинстве районов осадки временно прекратятся. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 16-20°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 17-22° тепла.