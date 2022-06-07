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Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды на завтра 8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
7 июня 2022 г. 13:18
Объявлен прогноз погоды на завтра

8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 18-20°, днем 25-28° тепла. В Баку ночью 18-20°, днем 26-28° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и временами дожди. Днем в большинстве районов осадки временно прекратятся. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 16-20°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 17-22° тепла.

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