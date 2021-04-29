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Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды на завтра Атмосферное давление 763 мм, относительная влажность 70-80%
Экология
29 апреля 2021 г. 13:42
Объявлен прогноз погоды на завтра

30 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, будет дуть слабый северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 10-13, днем 18-23, в Баку ночью 11-13, днем 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление 763 мм, относительная влажность 70-80%.

В основном в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, сильный дождь, местами интенсивный, град. Ночью и утром туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 11-16, днем 22-27, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 30 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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